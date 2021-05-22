У Пісках бойовики із міномету обстріляли цивільних. Міна влучила в будинок

Так, під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски. О 6:55 у двір одного з місцевих мешканців влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

"Господар вибіг на вулицю, щоб подивитися що сталося і саме цим врятував собі життя, - адже наступна міна влучила в будинок: пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати житлового будинку", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК провела фотофіксацію злочину бойовиків. Про всі порушення режиму припинення вогню Українська сторона СЦКК проінформувала СММ ОБСЄ.

Фото: бойовики влучили міною в будинок цивільного (facebook.com/pressjfo.news)