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Денисова назвала число пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 19:35
Денисова назвала число пропавших без вести украинцев на Донбассе и в Крыму Фото: омбудсмен Людмила Денисова (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 260 человек. Их родственники выразили обеспокоенность тем, что последнее заседание рабочей группы при президенте Украины по этому вопросу проходило в прошлом году.

Об этом в своем Facebook сообщила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

"Обсудили работу по поиску пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей, которых насчитывается 258 граждан Украины", - написала Денисова.

По ее словам, матери пропавших военных выразили обеспокоенность относительного того, что с лета 2020 года не было заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

"Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обращусь к главе Офиса президента Украины Андрея Ермака", - добавила омбудсмен.

Напомним, в интервью РБК-Украина Денисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживается в РФ и ОРДЛО по политическим обвинениям.

Отметим, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина рассчитывает на помощь Совета ЕС в освобождении пленников Кремля.

РБК-Украина писало, что в начале марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговорил крымчанина Олега Приходько до 5 лет колонии строгого режима. Также ему присудили уплатить штраф в размере 110 тысяч рублей.

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