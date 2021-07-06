UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов

Автор: Даша Харченко

В пещерном городе Эски-Кермен в Крыму во время паводка застряли 18 туристов. Из них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Туристы на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен. Необходима помощь спасателей по эвакуации.

"С учетом наступления опасных метеорологических последствий было объявлено о сборе личного состава дополнительных изменений", - говорится в сообщении.

Для эвакуации привлекли спецтехнику повышенной проходимости и другие спецсредства, работы продолжались почти четыре часа.

Напомним, сильные ливни на оккупированном полуострове шли в середине июня. Накануне в Керчи затопило улицы автомобили были под водой почти под самую крышу. Часть города, в том числе больница были обесточены, затопило более десятка домов. Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций были отключены в Крыму из-за обрывов и подтопления.

В результате оккупационная власть объявила чрезвычайную ситуацию на полуострове.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым