У печерному місті в Криму через паводки застрягли 18 туристів

У печерному місті Ескі-Кермен в Криму під час паводка застрягли 18 туристів. З них троє дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.
Туристи на автомобілях застрягли в районі печерного міста Ескі-Кермен. Необхідна допомога рятувальників з евакуації.
"З огляду на настання небезпечних метеорологічних наслідків було оголошено про збір особового складу додаткових змін", - йдеться в повідомленні.
Для евакуації залучили спецтехніку підвищеної прохідності й інші спецзасоби, роботи тривали майже чотири години.
Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йшли в середині червня. Напередодні у Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня були знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.
В результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.