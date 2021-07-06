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У печерному місті в Криму через паводки застрягли 18 туристів

Автор: Даша Харченко

У печерному місті Ескі-Кермен в Криму під час паводка застрягли 18 туристів. З них троє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

Туристи на автомобілях застрягли в районі печерного міста Ескі-Кермен. Необхідна допомога рятувальників з евакуації.

"З огляду на настання небезпечних метеорологічних наслідків було оголошено про збір особового складу додаткових змін", - йдеться в повідомленні.

Для евакуації залучили спецтехніку підвищеної прохідності й інші спецзасоби, роботи тривали майже чотири години.

Нагадаємо, сильні зливи на окупованому півострові йшли в середині червня. Напередодні у Керчі затопило вулиці, автомобілі були під водою майже під самий дах. Частина міста, в тому числі лікарня були знеструмлені, затопило більше десятка будинків. Крім того, понад 100 трансформаторних підстанцій були відключені в Криму через обриви і підтоплення.

В результаті окупаційна влада оголосила надзвичайну ситуацію на півострові.

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Крим