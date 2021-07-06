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В пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов

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Крым, Вторник 06 июля 2021 00:24
В пещерном городе в Крыму из-за паводков застряли 18 туристов Фото: для эвакуации привлекли спецтехнику повышенной проходимости(wikipedia.org)
Автор: Даша Харченко

В пещерном городе Эски-Кермен в Крыму во время паводка застряли 18 туристов. Из них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Туристы на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен. Необходима помощь спасателей по эвакуации.

"С учетом наступления опасных метеорологических последствий было объявлено о сборе личного состава дополнительных изменений", - говорится в сообщении.

Для эвакуации привлекли спецтехнику повышенной проходимости и другие спецсредства, работы продолжались почти четыре часа.

Напомним, сильные ливни на оккупированном полуострове шли в середине июня. Накануне в Керчи затопило улицы автомобили были под водой почти под самую крышу. Часть города, в том числе больница были обесточены, затопило более десятка домов. Кроме того, более 100 трансформаторных подстанций были отключены в Крыму из-за обрывов и подтопления.

В результате оккупационная власть объявила чрезвычайную ситуацию на полуострове.

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