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Пес Патрон получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии

Фото: пес-сапер Патрон (instagram.com/patron_dsns)
Автор: Руслан Гаращенко

Пес-сапер Патрон, который с начала войны обезвредил по меньшей мере 90 мин, получил награду "Золотая лапа" кинологического клуба Ирландии. Эта награда присуждается собакам, которые своими поступками принесли пользу человечеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Наш Патрон пополнил свою копилку мировых наград! Только что хвостатый наш пиротехник был награжден "Золотой лапой" кинологического клуба Ирландии", - говорится в сообщении.

Работа Патрона, как и всех пиротехников ГСЧС, - приносит много пользы всей нашей стране, добавили в ведомстве.

Напомним, ранее пса Патрона наградил президент Украины Владимир Зеленский.

Как известно, с начала войны пес-сапер Патрон обезвредел по меньшей мере 90 вражеских мин.

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