Пес Патрон отримав нагороду "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії

Пес-сапер Патрон, який з початку війни знешкодив щонайменше 90 мін, отримав нагороду "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії. Ця нагорода присуджується собакам, які своїми вчинками принесли користь людству.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.
"Наш Патрон поповнив свою скарбничку світових нагород! Щойно хвостатий наш піротехнік був нагороджений "Золотою лапою" кінологічного клубу Ірландії", - йдеться в повідомленні.
Робота Патрона, як і всіх піротехніків ДСНС, - приносить багато користі всій нашій країні, додали у відомстві.
Нагадаємо, раніше пса Патрона нагородив президент України Володимир Зеленський.
Як відомо, з початку війни пес-сапер Патрон знешкодив щонайменше 90 ворожих мін.