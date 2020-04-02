Первый зараженный коронавирусом нардеп выздоровел

Первый зараженный коронавирусом в Украине народный депутат Сергей Шахов выздоровел. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Он сообщил, что находится дома и чувствует себя нормально. Он также добавил, что завтра в Александровской больнице ему должны сделать третий тест на коронавирус.

"Я переболел коронавирусом, лежал в государственной больнице, меня лечили украинские врачи", - добавил Шахов.

Напомним, нардеп Шахов заболел 15 марта, а 21 марта его забрали в больницу. Он также говорил, что по результатам рентгена у него обнаружили незначительную пневмонию.

Сегодня стало известно, что в Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. У него симптомы появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет находиться на домашней самоизоляции.

Отметим, по состоянию утро 2 апреля в Украине количество зараженных выросло до 804, из них 20 человек умерли, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая. Также сообщалось о первом умершем в Киеве.