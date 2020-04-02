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В Виннице от коронавируса вылечился первый пациент

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 16:13
В Виннице от коронавируса вылечился первый пациент
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина заболел, после путешествия по Европе

В Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. Об этом в Facebook сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов.

По его словам, мужчину уже выписали из больницы.

"Это 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы. Мужчина чувствует себя хорошо, но еще некоторое время он будет дома, на самоизоляции", - сообщил мэр.

Напомним, в Винницкой области подтвердили 54 новых случая заражения коронавирусом. Также по состоянию на 2 апреля в области зарегистрировано 133 подозрения на инфекцию.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая.

Добавим, что глава ГПСУ Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодня около 650 тысяч человек.

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