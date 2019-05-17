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Порошенко принял отставку Елисеева с должности замглавы АП

Новости » Политика    17.05.2019 - 09:30
Порошенко принял отставку Елисеева с должности замглавы АП
Фото: Константин Елисеев (РБК-Украина)

Вчера Елисеев подал президенту прошение об отставке

Президент Украины Петр Порошенко принял отставку Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента. Об этом говорится в указе №231/2019 от 16 мая.

"Уволить Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в тексте указа.

Порошенко принял отставку Елисеева с должности замглавы АП

Напомним, вчера Елисеев подал в отставку.

"Да, эта информация (об отставке, - ред.) соответствует действительности. Сегодня, когда была оглашена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика", - сказал он.

Елисеев заявил о готовности помогать своему преемнику советами и рассказать о приоритетах в работе на этой должности.

"Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать, для моего преемника, которого, к сожалению, пока не знаю", - сказал он, добавив, что готов в меру возможностей помогать и советовать.

Елисеев с 15 июля 2015 года занимал должность заместителя главы Администрации президента Украины.

 

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