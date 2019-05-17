Перший заступник глави АП подав у відставку

Фото: Віталій Ковальчук (facebook.com/vitalij.kovalchuk)

Ковальчук подав у відставку після призначення інавгурації Зеленського

Перший заступник глави Адміністрації президента України Віталій Ковальчук пішов у відставку. Про це РБК-Україна повідомили джерела в АП.

Повідомляється, що Ковальчук вирішив піти у відставку після призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. В адміністрації Порошенка він курирував взаємодію з Кабінетом міністрів і регіонами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чинний президент Петро Порошенко прийняв відставку Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави АП.

"Таким чином, я хочу очистити простір для нової команди. Це нормальна європейська практика...Я навіть готовий покласти на свій стіл пріоритети, над якими варто працювати, для мого наступника, якого, на жаль, поки не знаю", - сказав він, додавши, що готовий в міру можливостей допомагати і радити ", - заявив Єлісеєєв в ефірі телеканалу "Прямий".

До цього 11 травня посаду заступника глави Адміністрації президента України покинув Олексій Філатов, який курирував судову систему.