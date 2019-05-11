ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Порошенко уволил заместителя главы АП

Новости » Политика    11.05.2019 - 21:47
Порошенко уволил заместителя главы АП
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко уволил Филатова 11 мая

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №215/2019 от 11 мая 2019.

Согласно указу, Филатов был уволен с должности заместителя главы Администрации президента 11 мая 2019.

Порошенко уволил заместителя главы АП

Напомним, ранее Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

Ранее, Порошенко уволил Сергея Наєва с должности командующего операцией Объединенных сил на Донбассе. Новым командующим был назначен генерал-лейтенант Александр Сырский.

Как писало РБК-Украина, президент Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова. Федоров занимал должность начальника Службы безопасности президента почти 5 лет.

Кроме того, Порошенко уволил первого заместителя главы внешней разведки Сергея Семочко, о чем заявил на дебатах на НСК "Олимпийский". По словам Порошенко, Семочко был уволен 12 апреля. Позже на сайте главы государства появился соответствующий указ.

Добавим также, 12 апреля Андрей Гордеев был официально уволен с должности председателя Херсонской областной государственной администрации (ОГА). Так, Порошенко своим указом уволил Гордеева после того, как тот подал заявление по собственному желанию.

Порошенко назначил постпреда в ООН послом в Ямайке Порошенко в понедельник встретится с Туском
Новости Украины Порошенко ПетрАдминистрация Президента УкраиныБорис Филатов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь