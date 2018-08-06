Первый заместитель Жданова ушел в отставку из-за конфликта интересов

Гоцул подал в отставку по собственному желанию

Первый заместитель главы Министерства молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул написал заявление об отставке. Об этом сообщили в секретариате Кабинета министров Украины, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, в секретариате правительства отметили, что в настоящее время прорабатываются материале относительно увольнения Игоря Гоцула с должности первого заместителя руководителя Минспорта.

"В секретариате Кабинета Министров обрабатываются соответствующие материалы относительно увольнения И. Гоцула с должности первого заместителя министра молодежи и спорта Украины", - отметили в секретариате правительства.

У Минспорта сообщили, что Гоцул написал заявление об увольнении по собственному желанию. Дата обработки заявления пока неизвестна.

Игорь Гоцул от 23 марта 2014 года занимал должность руководителя аппарата в министерстве, а должность заместителя министра молодежи и спорта получил 17 декабря 2014 года.

Напомним, в феврале 2018 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило конфликт интересов у первого заместителя главы Минспорта Игоря Гоцула и вызвало чиновника 22 февраля для дачи объяснений. Соответствующий конфликт по данным НАПК, возник во время рассмотрения и согласования документов, касающихся возглавляемого им общественного союза "Федерация легкой атлетики".

Еще в октябре 2017 года журналисты программы расследований "Схемы" совместно с "Радио Свобода" обнародовали данные о том, что первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул, одновременно являясь президентом Федерации легкой атлетики Украины, подписывал разрешения на финансирование легкоатлетических мероприятий в обход электронной системы ProZorro.

В частности, "Федерация легкой атлетики" стала участницей эксперимента Минспорта, в рамках которого она имела возможность напрямую получать и распоряжаться бюджетными средствами для спортивных мероприятий без участия посредника - самого министерства. Однако, организация должна была выполнять ключевое условие такого эксперимента - использовать систему госзакупок ProZorro.

В то же время, как выяснили "Схемы", Гоцул меньшей мере пять раз подписывал докладные документы, которыми позволял финансировать легкоатлетические мероприятия в обход системы закупок. Это также подтвердила Государственная аудиторская служба во время ревизии.

В частности, аудиторами было установлено, что Федерация при отборе поставщиков товаров и поставщиков услуг не использовала электронную систему государственных закупок. В электронной системе госзакупок ProZorro размещено 34 отчета, в то же время отчеты о выполнении договоров в данной системе вовремя не размещены.