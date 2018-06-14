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Супрун призвала бойкотировать чемпионат мира в РФ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    14.06.2018 - 20:14
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По ее словам, поддержка ЧМ-2018 означает одобрение террора

Супрун призвала бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу, который проходит в России. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Сегодня открытие Чемпионата мира по футболу в России. Призываю бойкотировать чемпионат любым образом, ведь поддерживая его, вы одобряете террор и войну, которую проводит Россия. Покажем красную карточку Путину!" - написала Супрун.

Напомним, 13 июня министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал министров спорта из 31 страны бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу.

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Теги публикации: Российская Федерация, ЧМ-2018, чемпионат мира  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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