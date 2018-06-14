Супрун призвала бойкотировать чемпионат мира в РФ

По ее словам, поддержка ЧМ-2018 означает одобрение террора

Супрун призвала бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу, который проходит в России. Об этом и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Twitter.

"Сегодня открытие Чемпионата мира по футболу в России. Призываю бойкотировать чемпионат любым образом, ведь поддерживая его, вы одобряете террор и войну, которую проводит Россия. Покажем красную карточку Путину!" - написала Супрун.

Сегодня открытие @WorldCup2018now Чемпионата мира по футболу в России. Призываю бойкотировать чемпионат любым образом, ведь поддерживая его, вы одобряете террор и войну, которую проводит Россия. Покажем красную карточку Путину! #BoycottWorldCup2018 pic.twitter.com/RVGZOVHH0O — Ульяна Супрун (@usuprun) June 14, 2018

Напомним, 13 июня министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал министров спорта из 31 страны бойкотировать чемпионат мира-2018 по футболу.