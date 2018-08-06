Перший заступник Жданова пішов у відставку після виявлення в нього конфлікту інтересів

Гоцул подав у відставку за власним бажанням

Перший заступник голови Міністерства молоді та спорту України Ігор Гоцул написав заяву про відставку. Про це повідомили у секретаріаті Кабінету міністрів України, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, у секретаріаті уряду зазначили, що наразі опрацьовуються матеріалі щодо звільнення Ігоря Гоцула з посади першого заступника керівника Мінмолодьспорту.

"У секретаріаті Кабінету Міністрів обробляються відповідні матеріали щодо звільнення Гоцула І.Є. з посади першого заступника міністра молоді та спорту України", - зазначили у секретаріаті уряду.

У Мінмолодьспорту повідомили, що Гоцул написав заяву про звільнення за власним бажанням. Дата опрацювання заяви наразі невідома.

Ігор Гоцул від 23 березня 2014 року обіймав посаду керівника апарату у міністерстві, а посаду заступника міністра молоді та спорту отримав 17 грудня 2014 року.

Нагадаємо, у лютому 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило конфлікт інтересів у першого заступника голови Мінмолодьспорту Ігора Гоцула та викликало посадовця 22 лютого для дачі пояснень. Відповідний конфлікт за даними НАЗК, виник під час розгляду і узгодження документів, які стосуються очолюваної ним громадської спілки "Федерація легкої атлетики України".

Ще у жовтні 2017 року журналісти програми розслідувань "Схеми" спільно із "Радіо Свобода" оприлюднили дані про те, що перший заступник міністра молоді і спорту Ігор Гоцул, водночас будучи президентом Федерації легкої атлетики України, підписував дозволи на фінансування легкоатлетичних заходів в обхід електронної системи ProZorro.

Зокрема, "Федерація легкої атлетики України" стала учасницею експерименту Мінмолодьспорту, у рамках якого вона мала можливість напряму отримувати і розпоряджатися бюджетними коштами для спортивних заходів без участі посередника - самого міністерства. Проте, організація мала би виконувати ключову умову такого експерименту - використовувати систему держзакупівель ProZorro.

Водночас, як з'ясували "Схеми", Гоцул щонайменше п'ять разів підписував доповідні документи, якими дозволяв фінансувати легкоатлетичні заходи в обхід системи закупівель. Це також підтвердила Державна аудиторська служба під час ревізії.

Зокрема, аудиторами було встановлено, що Федерація при відборі постачальників товарів та надавачів послуг не використовувала електронну систему державних закупівель. В електронній системі держзакупівель ProZorro розміщено 34 звіти, водночас звіти про виконання договорів у даній системі вчасно не розміщено.