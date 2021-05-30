Первый визит за 13 лет: глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

Визит Ашкенази происходит на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС после 11-дневного обмена огнем, который закончился 21 мая через посредство Каира.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригласил Ашкенази обсудить режим прекращения огня, а также двусторонние связи между их странами.

"Спасибо за ваше приглашение. Первый официальный визит МИД Израиля за 13 лет. Во время визита мы проведем ряд встреч, на которых мы обсудим двусторонние вопросы, укрепление экономических и торговых связей, углубление договоренностей с сектором Газа и реабилитацию полосы (Газа - ред.) с помощью международного обеспечения", - написал Ашкенази после прибытия в Египет.

Ашкенази заявил, что планирует "сделать ударение на том, что Израиль обязан, прежде всего, вернуть своих солдат и гражданских, которых удерживает ХАМАС".