Перший візит за 13 років: голова МЗС Ізраїлю прибув до Єгипту поговорити про Газу

Візит Ашкеназі відбувається на тлі припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС після 11-денного обміну вогнем, який закінчився 21 травня за посередництвом Каїру.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукри запросив Ашкеназі обговорити режим припинення вогню, а також двосторонні зв'язки між їхніми країнами.

"Дякую за ваше запрошення. Перший офіційний візит МЗС Ізраїлю за 13 років. Під час візиту ми проведемо низку зустрічей, на яких ми обговоримо двосторонні питання, зміцнення економічних та торгових зв'язків, поглиблення домовленостей із сектором Газа та реабілітацію смуги (Газа - ред.) за допомогою міжнародного забезпечення", - написав Ашкеназі після прибуття до Єгипту.

Ашкеназі заявив, що планує "наголосити на тому, що Ізраїль зобов'язаний, перш за все, повернути своїх солдатів і цивільних, яких утримує ХАМАС".