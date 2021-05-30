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Первый визит за 13 лет: глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

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Каир, Воскресенье 30 мая 2021 18:08
Первый визит за 13 лет: глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе Фото: глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе (twitter.com/Gabi_Ashkenazi)
Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Габи Ашкенази прибыл в Каир 30 мая утром, что стало первым визитом главы ведомства за последние 13 лет. Главная цель визита - обсудить ситуацию в Газе.

Об этом сообщает Ашкенази в своем Twitter.

Визит Ашкенази происходит на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС после 11-дневного обмена огнем, который закончился 21 мая через посредство Каира.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригласил Ашкенази обсудить режим прекращения огня, а также двусторонние связи между их странами.

"Спасибо за ваше приглашение. Первый официальный визит МИД Израиля за 13 лет. Во время визита мы проведем ряд встреч, на которых мы обсудим двусторонние вопросы, укрепление экономических и торговых связей, углубление договоренностей с сектором Газа и реабилитацию полосы (Газа - ред.) с помощью международного обеспечения", - написал Ашкенази после прибытия в Египет.

Ашкенази заявил, что планирует "сделать ударение на том, что Израиль обязан, прежде всего, вернуть своих солдат и гражданских, которых удерживает ХАМАС".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном арабо-израильский конфликт. По его словам, мир между сторонами наступит лишь после признаний израильского государства.

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