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Перший візит за 13 років: голова МЗС Ізраїлю прибув до Єгипту поговорити про Газу

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Каїр, Неділя 30 травня 2021 18:08
Перший візит за 13 років: голова МЗС Ізраїлю прибув до Єгипту поговорити про Газу Фото: голова МЗС Ізраїлю прибув до Єгипту поговорити про Газу (twitter.com/Gabi_Ashkenazi)
Автор: Андрій Василюк

Міністр закордонних справ Габі Ашкеназі прибув до Каїру 30 травня вранці, що стало першим візитом голови відомства за останні 13 років. Головна мета візити - обговорити ситуацію в Газі.

Про це повідомляє Ашкеназі у своєму Twitter.

Візит Ашкеназі відбувається на тлі припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС після 11-денного обміну вогнем, який закінчився 21 травня за посередництвом Каїру.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукри запросив Ашкеназі обговорити режим припинення вогню, а також двосторонні зв'язки між їхніми країнами.

"Дякую за ваше запрошення. Перший офіційний візит МЗС Ізраїлю за 13 років. Під час візиту ми проведемо низку зустрічей, на яких ми обговоримо двосторонні питання, зміцнення економічних та торгових зв'язків, поглиблення домовленостей із сектором Газа та реабілітацію смуги (Газа - ред.) за допомогою міжнародного забезпечення", - написав Ашкеназі після прибуття до Єгипту.

Ашкеназі заявив, що планує "наголосити на тому, що Ізраїль зобов'язаний, перш за все, повернути своїх солдатів і цивільних, яких утримує ХАМАС".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху раніше обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном арабо-ізраїльський конфлікт. За його словами, мир між сторонами настане лише після визнань ізраїльської держави.

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