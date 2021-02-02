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Первый в США: штат Орегон прировнял хранение тяжелых наркотиков к админнарушению

Автор: РБК-Украина

В Орегоне декриминализировали хранения тяжелых наркотиков для личных целей. Таким образом, штат Орегон стал первым в Соединенных Штатах, где отменили уголовную ответственность за хранение небольшого количества героина, метамфетамина, ЛСД, оксикодона и других наркотиков.

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Об этом сообщает ABC News.

Вместо уголовной ответственности предполагается, что наличие определенного объема наркотиков, в зависимости от вида, будет наказываться штрафом в размере не более 100 долларов. Кроме того, нарушители вместо выплаты штрафа смогут пройти оценку на наличие наркотической зависимости.

"Данный закон направлен на защиту людей от преследований, нападок и уголовной ответственности со стороны государства за употребление наркотиков, и теперь у них будет доступ к необходимой поддержке", - заявила исполнительный директор Альянса по наркополитике Кассандра Фредерик.

Отметим, что жители штата Орегон в ноябре прошлого года на голосовании поддержали декриминализацию наличия небольшого количества тяжелых наркотиков, включая героин и кокаин.

Напомним, в начале года власти Амстердама заявили о намереньи запретить продажу туристам легких наркотиков. В кофешопы будут пускать только жителей Нидерландов.

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