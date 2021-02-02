Перший в США: штат Орегон прирівняв зберігання важких наркотиків до адмінпорушення

В Орегоні декриміналізували зберігання наркотиків для особистих цілей. Таким чином, штат Орегон став першим у Сполучених Штатах, де скасували кримінальну відповідальність за зберігання невеликої кількості героїну, метамфетаміну, ЛСД, оксікодону та інших наркотиків.

Про це повідомляє ABC News.

Замість кримінальної відповідальності передбачається, що наявність певного обсягу наркотиків, в залежності від виду, буде каратися штрафом у розмірі не більше 100 доларів. Крім того, порушники замість виплати штрафу зможуть пройти оцінку на наявність наркотичної залежності.

"Цей закон спрямований на захист людей від переслідувань, нападів і кримінальної відповідальності з боку держави за вживання наркотиків, і тепер у них буде доступ до необхідної підтримки", - заявила виконавчий директор Альянсу з наркополітики Кассандра Фредерік.

Відзначимо, що жителі штату Орегон в листопаді минулого року на голосуванні підтримали декриміналізацію наявності невеликої кількості важких наркотиків, зокрема героїн і кокаїн.

Нагадаємо, на початку року влада Амстердама заявила про наміри заборонити продаж легких наркотиків туристам. В кофешопи будуть пускати тільки жителів Нідерландів.