Первый снег в Киеве: за вечер в столице произошло более 25 аварий

В Киеве вечером 23 ноября поступило более 25 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП). Патрульные оперативно оформляют протоколы и восстанавливают движение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы патрульной полиции Киева Алексея Белошицкого.
"Вечерняя статистика происшествий в Киеве: с 17:00 на линию 102 поступило более 25 сообщений о ДТП", - написал в Facebook Белошицкий.
По его словам, патрули оперативно формируют административные материалы и восстанавливают движение на участке аварии.
Представитель полиции поинтересовался у водителей - поменяли ли они летние шины на зимние? Он также поблагодарил предусмотрительных владельцев автомобилей, которые уже это сделали и безопасно добрались домой.
"Однако не все такие ответственные, что хорошо подтверждает количество вызовов о ДТП", - отметил Белошицкий.
Напомним, 23 ноября в Киеве выпал первый снег. Ухудшение погоды в столице привело к образованию пробок на главных магистралях.
Отметим, завтра, 24 ноября, в Украине ожидается снег, гололедица и морозы.
Погода в Киеве завтра, 24 ноября, также ожидается холодной с мокрым снегом - водителей предупредили о гололедице на дорогах.