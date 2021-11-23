Перший сніг у Києві: за вечір у столиці сталося понад 25 аварій

У Києві ввечері 23 листопада надійшло понад 25 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). Патрульні оперативно оформляють протоколи та відновлюють рух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови патрульної поліції Києва Олексія Білошицького.
"Вечірня статистика подій у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП", - написав у Facebook Білошицький.
За його словами, патрулі оперативно формують адміністративні матеріали і відновлюють рух на ділянці аварії.
Представник поліції поцікавився у водіїв - чи поміняли вони літні шини на зимові? Він також подякував завбачливим власникам автомобілів, які вже це зробили і безпечно дісталися додому.
"Однак не всі такі відповідальні, що добре підтверджує кількість викликів про ДТП", - зазначив Білошицький.
Нагадаємо, 23 листопада в Києві випав перший сніг. Погіршення погоди в столиці призвело до утворення заторів на головних магістралях.
Зазначимо, завтра, 24 листопада, в Україні очікується сніг, ожеледиця та морози.
Погода у Києві завтра, 24 листопада, також очікується холодною з мокрим снігом - водіїв попередили про ожеледицю на дорогах.