Первый случай заражения коронавирусом подтвердили в Эстонии

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк заявил, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает ERR.

Как сообщил министр, заразился не гражданин Эстонии, но он живет в стране на постоянной основе.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст Департамент здоровья", - рассказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана. В настоящее время он изолирован.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Дании.

Отметим, в Германии объявили эпидемию коронавируса в стране. Как отметили в Минздраве, новые разы не показали связь с источником нового вируса в Китае. Всего в Германии зарегистрировано около 20 случаев коронавируса.

Ранее сообщалось, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса COVID-19 в стране.