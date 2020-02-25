Перший випадок коронавірусу зафіксували на півдні Італії

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Вірус виявили у туристки в місті Палермо

Коронавірус COVID-19 виявили в адміністративному центрі Сицилії - місті Палермо. Про це повідомляє агентство ANSA.

Зокрема, вірус виявили у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували до лікарні Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу.

Ізолювали також друзів жінки і людей, з якими вона тісно контактувала. Наголошується, що це перший випадок коронавірусу у південній Італії.

Нагадаємо, станом на 19:00 24 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 229 осіб: 172 в регіоні Ломбардія, 32 - Венето, решта - в Емілії Романія, П'ємонті та Лаціо, а також - у місті Рим. Українців серед них немає. Також відомо про 7 смертельних випадків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у зв'язку зі спалахом вірусу в Європі Україна посилить заходи безпеки на кордоні. Зокрема, до всіх, хто приїхав в Україну автобусами на західному кордоні будуть вжиті заходи безпеки, аналогічні тим, хто прибув з країн, в яких підтвердили коронавірус.