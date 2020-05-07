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Первый случай коронавируса выявили в Днепропетровской ОГА, проверяют полсотни человек

Новости » Коронавирус     07.05.2020 - 15:40
Первый случай коронавируса выявили в Днепропетровской ОГА, проверяют полсотни человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Глава ОГА сам сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат

У одного из работников Днепропетровской облгосадминистрации была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Об этом сообщил глава области Александр Бондаренко, передает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как он сообщил, результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 сотрудников, которые контактировали с больным, а максимальное количество сотрудников облгосадминистрации переведено в удаленный режим работы.

В частности, Бондаренко сам сделал тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

В пресс-службе добавили, что в области сейчас 624 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Напомним, с начала пандемии коронавируса у семерых работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз коронавирус, один человек выздоровел. В связи со вспышкой коронавируса в здании ОГА и облсовета ввели ряд ограничений.

Добавим, что в Украине наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом подтверждено среди детей в возрасте от 10 до 14 лет. В этой возрастной группе зафиксировано 211 случаев заболевания, 31 ребенок уже выздоровел.

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