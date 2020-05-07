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Перший випадок коронавірусу виявили в Дніпропетровській ОДА, перевіряють пів сотні людей

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 15:40
Перший випадок коронавірусу виявили в Дніпропетровській ОДА, перевіряють пів сотні людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Голова ОДА сам зробив тест на коронавірус, який показав негативний результат

У одного з працівників Дніпропетровської облдержадміністрації була лабораторно підтверджена коронавірусна інфекція. Про це повідомив очільник області Олександр Бондаренко, передає прес-служба Дніпропетровської ОДА.

Як він повідомив, результатів ПЛР-тесту очікують ще понад 50 працівників, які контактували з хворим, а максимальна кількість співробітників облдержадміністрації переведена у віддалений режим роботи.

Зокрема, Бондаренко сам зробив тест на коронавірус, який показав негативний результат.

У прес-службі додали, що в області наразі 624 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Нагадаємо, з початку пандемії коронавірусу у сімох працівників Закарпатської ОДА підтверджено діагноз коронавірус, одна людина одужала. У зв'язку зі спалахом коронавірусу в будівлі ОДА та облради ввели ряд обмежень.

Додамо, що в Україні найбільша кількість випадків захворювання на коронавірус підтверджена серед дітей у віці від 10 до 14 років. У цій віковій групі зафіксовано 211 випадків захворювання, 31 дитина вже одужала.

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