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Перший випадок коронавіруса підтвердили в Ісландії

Новини » В світі     28.02.2020 - 17:19
Перший випадок коронавіруса підтвердили в Ісландії
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Інфікований чоловік нещодавно повернувся до Ісландії з півночі Італії

Міністерство охорони здоров'я Ісландії підтвердило перший випадок зараження коронавірусом в країні. Про це повідомляє The Reykjavik Grapevine.

Повідомляється, що коронавірус був виявлений у ісландця, якому більше 50 років, і який знаходиться в ізоляції в госпіталі Ландспіталі після того, як нещодавно повернувся з півночі Італії.

"Чоловік не серйозно хворий, але дав позитивний результат на COVID-19, вірус, який викликає такі симптоми, як біль, лихоманка і кашель", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що 28 лютого перший випадок коронавіруса зареєстрували в Мексиці. Це став другий випадок зараження в Латинській Америці після Бразилії.

Зазначимо, до цього в Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Всього в світі коронавірус офіційно підтверджений у 50 країнах. COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.

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