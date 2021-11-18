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Первый случай COVID зафиксирован среди мигрантов у границы Беларуси

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Минск, Четверг 18 ноября 2021 12:34
Первый случай COVID зафиксирован среди мигрантов у границы Беларуси Фото: зафиксирован первый случай COVID среди мигрантов у границы Беларуси (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Анастасия Рокитна

Зафиксирован первый случай COVID среди мигрантов у границы Беларуси. Белорусские власти вакцинируют мигрантов китайской вакциной.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк сообщил, что для вакцинации организуют стационарный медпункт.

"В ТЛЦ (транспортно-логистический центр, в котором размещают мигрантов с белорусско-польской границы) зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в гродненскую университетскую клинику", - сказал Пранюк.

Напомним, Евросоюз выделил 700 000 евро на помощь мигрантам на границе с Польшей.

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