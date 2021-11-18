Перший випадок COVID зафіксовано серед мігрантів біля кордону Білорусі
Фото: зафіксовано перший випадок COVID серед мігрантів біля кордону Білорусі (twitter.com/HRDefsEN)
Зафіксовано перший випадок COVID серед мігрантів біля кордону Білорусі. Білоруська влада вакцинує мігрантів китайською вакциною.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".
Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк повідомив, що для вакцинації організують стаціонарний медпункт.
"У ТЛЦ (транспортно-логістичний центр, в якому розміщують мігрантів з білорусько-польського кордону) зафіксували один випадок коронавірусу. Біженець госпіталізований в гродненську університетську клініку", - сказав Пранюк.