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Перший випадок COVID зафіксовано серед мігрантів біля кордону Білорусі

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Мінськ, Четвер 18 листопада 2021 12:34
Перший випадок COVID зафіксовано серед мігрантів біля кордону Білорусі Фото: зафіксовано перший випадок COVID серед мігрантів біля кордону Білорусі (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Анастасія Рокитна

Зафіксовано перший випадок COVID серед мігрантів біля кордону Білорусі. Білоруська влада вакцинує мігрантів китайською вакциною.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Заступник голови Гродненського облвиконкому Віктор Пранюк повідомив, що для вакцинації організують стаціонарний медпункт.

"У ТЛЦ (транспортно-логістичний центр, в якому розміщують мігрантів з білорусько-польського кордону) зафіксували один випадок коронавірусу. Біженець госпіталізований в гродненську університетську клініку", - сказав Пранюк.

Нагадаємо, Євросоюз виділив 700 000 євро на допомогу мігрантам на кордоні з Польщею.

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