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Первый разговор в истории отношений. Зеленский поговорил с президентом Ботсваны

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Ботсваны Мокгвитси Масиси (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с Мокгвитси Масиси, президентом Ботсваны, что в центре Южной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter.

"Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам", - написал он.

Президент также заверил президента Ботсваны в том, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.

Напомним, Зеленский заявлял, что Украина должна стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке.

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Владимир ЗеленскийАфрика