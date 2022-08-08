Первый разговор в истории отношений. Зеленский поговорил с президентом Ботсваны

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый в истории двусторонних отношений разговор с Мокгвитси Масиси, президентом Ботсваны, что в центре Южной Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Twitter .

"Поблагодарил за осуждение действий РФ, поддержку в ООН и на других площадках, призвал присоединиться к ограничительным мерам", - написал он.

Президент также заверил президента Ботсваны в том, что Украина будет оставаться надежным экспортером продовольствия.