Перша розмова в історії відносин. Зеленський поговорив з президентом Ботсвани

Президент України Володимир Зеленський провів першу в історії двосторонніх відносин розмову з Мокгвітсі Масісі, президентом Ботсвани, що у центрі південної Африки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Twitter.
"Подякував за засудження дій РФ, підтримку в ООН та на інших майданчиках, закликав приєднатися до обмежувальних заходів", - написав він.
Президент також запевнив президента Ботсвани у тому, що Україна залишатиметься надійним експортером продовольства.
Нагадаємо, Зеленський заявляв, що Україна виступити стати гарантом продовольчої безпеки у Західній Африці.
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