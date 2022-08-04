Украина готова стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Умару Сисоку Эмбало - лидером Гвинеи-Бисау, что в Западной Африке. Он заверил, что Украина готова выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.
Телефонный разговор президентов стал первым в истории двусторонних отношений между странами. Зеленский поздравил коллегу с избранием на пост главы Экономического сообщества стран Западной Африки.
"Обсудили поддержку, в частности, в международных организациях. Отметил готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", - добавил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что хочет провести личный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.
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