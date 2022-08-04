Украина готова стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Умару Сисоку Эмбало - лидером Гвинеи-Бисау, что в Западной Африке. Он заверил, что Украина готова выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Twitter.

Телефонный разговор президентов стал первым в истории двусторонних отношений между странами. Зеленский поздравил коллегу с избранием на пост главы Экономического сообщества стран Западной Африки. "Обсудили поддержку, в частности, в международных организациях. Отметил готовность Украины выступить гарантом продовольственной безопасности в регионе", - добавил Зеленский.