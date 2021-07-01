Закон про олігархів. Чи прийме Рада проект Зеленського і що не влаштовує депутатів

Президентський законопроект про олігархів Верховна рада має прийняти у першому читанні. Допомогу "слугам народу" можуть надати дві депутатські групи. Про те, що у Раді думають про ініціативу Володимира Зеленського, коли документ можуть прийняти в цілому і що може цьому перешкодити – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Верховна рада сьогодні, 1 липня, у першому читанні має ухвалити внесений главою держави законопроект про олігархів (№5599). У "Слузі народу" розраховують, що 226 голосів "за" точно набереться, причому за найкращого сценарію – зусиллями однієї лише президентської фракції.

Для Банкової ж досить важливо показати єдність "слуг" в підтримці документу, що став мало не центральним елементом всієї політики деолігархізації, принаймні, в публічній риториці влади.

За останні тижні юридичні команди ряду потенційних фігурантів "реєстру олігархів" прийшли до висновку, що його прийняття може стати досить болючим, говорить виданню співрозмовник в штабі партії "Слуга народу".

Мова не про ті санкції, які безпосередньо прописані в тексті законопроекту і які складно назвати "смертельними" для олігархату: заборона фінансувати партії і брати участь у великій приватизації, а також обов'язок подавати декларацію. А про непрямі наслідки для того великого бізнесу, який активно веде справи на Заході.

"Якщо проти вас ваша ж країна вводить якісь санкції, включає в якісь списки, то західні компанії зайвий раз подумають, чи треба з вами мати справу", – сказав співрозмовник РБК-Україна.

У "Слузі народу" вважають, що проект про олігархів набере необхідний мінімум в 226 голосів (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

На засіданні профільного комітету ВР з питань національної безпеки таку ж думку публічно озвучив міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, одним з "неформальних" наслідків прийняття законопроекту стане фактична заборона доступу на міжнародні ринки капіталу для фігурантів олігархічного списку – західні фінустанови просто не будуть їх кредитувати, щоб не нести репутаційних втрат.

Малюська також відкинув численні зауваження з боку Головного науково-експертного управління Ради (ГНЕУ), яке не рекомендувало депутатам приймати законопроект у нинішньому вигляді.

У поточній редакції документ передбачає, що до реєстру олігархів потраплятимуть фізособи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв: беруть участь у політичному житті, мають вплив на ЗМІ, активи понад 2,27 млрд гривень і є бенефіціарами компанії-монополіста. Включати олігархів до реєстру буде РНБО. Різні чиновники, від президента і до керівництва місцевих адміністрацій, будуть зобов'язані подати "декларацію про контакти" у разі зустрічі або бесіди з олігархом.

У ГНЕУ вказали на те, що повноваження президента не передбачають введення якихось обмежень проти окремих категорій громадян України. Також експерти вважають, що коло осіб, які можуть потрапити під дію закону, є занадто широким – "в десятки або, може, навіть в сотні разів більшим", ніж число тих, кого прийнято вважати олігархами. Багато зауважень викликали і формулювання окремих норм, наприклад, про те, що "контактом" чиновника з олігархом не буде вважатися спілкування по телефону.

Але, за словами глави Мін'юсту, всі ці зауваження можна буде предметно обговорити вже під час підготовки документа до другого читання. А концептуально – у президента і РНБО є всі повноваження боротися з олігархами, які становлять загрозу національній безпеці. На недореформовані українські суди, зазначив Малюська, в цьому плані покладатися поки не доводиться.

Профільний комітет в середу більшістю голосів рекомендував прийняти проект Зеленського за основу і скоротити термін підготовки документу до другого читання.

Своїми силами

"Наша фракція дасть 200 голосів, а при великому бажанні забезпечить і 226 "за" в першому читанні. Не думаю, що в залі будуть так розгойдувати ситуацію, щоб навіть у першому читанні цей законопроект не проголосувати", – сказав РБК-Україна співрозмовник в керівництві "СН". За інформацією видання, в монобільшості провели сигнальний збір підписів депутатів, до пізнього вечора середи готовність підтримати ініціативу Зеленського висловили більше двохсот "слуг".

А групи всередині фракції, яких прийнято пов'язувати з окремими олігархами, особливого опору законопроекту не чинили, принаймні поки що. "Може, вони думають, що їх ця вся історія ніяк не зачепить, а зачепить когось іншого, Фірташа чи Медведчука, наприклад", – сказав один з депутатів монобільшості.

Допомогу "СН "в отриманні необхідної кількості голосів готові надати депутатські групи "За майбутнє" і "Довіра".

"У нас думки розділилися. Я з самого початку критикував цей законопроект і не відступив від своєї думки: цей документ виключно піарний і не дасть ніякого результату. Але саме щоб розвінчати міфи про те, що на нас нібито хтось впливає, більшість наших колег голосуватимуть за цей законопроект", – сказав виданню депутат від "За майбутнє" Дмитро Лубінець. За його словами, остаточне рішення щодо законопроекту буде прийнято на ранковому засіданні групи.

В "Довірі" законопроект про олігархів в цілому також сприймають позитивно, сказав РБК-Україна представник групи Павло Бакунець, але також визначатися будуть вже сьогодні.

У чотирьох опозиційних фракціях президентський законопроект розкритикували. Так, "Євросолідарність" його точно не підтримуватиме, сказав виданню депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко. Раніше в партії заявляли, що ця ініціатива спрямована персонально проти їхнього лідера Петра Порошенка. Разом з "Батьківщиною" і "Голосом" депутати "Євросолідарності" внесли свій законопроект на цю тему, втім, профільний комітет Ради його відхилив.

Політсила Петра Порошенка не підтримуватиме проект Зеленського (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У "Батьківщині" написали ще один альтернативний законопроект про боротьбу з олігархами, і мають намір у першому читанні голосувати за нього, сказав виданню заступник голови фракції Сергій Соболєв. За його словами, проект Зеленського не відповідає на два ключові питання в контексті деолігархізації: як боротися з недобросовісною конкуренцією і преференціями близькому до влади бізнесу і як ліквідувати офшорні схеми з ухилення від сплати податків.

"Мета, назва і суть закону суперечать одна одній. Ніякої деолігархізації в результаті прийняття цього документу не відбудеться. Цей законопроект - примітивний популізм", - сказав виданню депутат від "Опозиційної платформи "За життя" Юрій Павленко. Тому голосувати за законопроект №5599 у ОПЗЖ не збираються.

У "Голосі" рішення за проектом №5599 збираються прийняти безпосередньо перед позачерговим засіданням ВР, сказав виданню глава фракції Ярослав Железняк. "За моїми відчуттями, і це моя особиста позиція, ми в такому вигляді за президентський проект не будемо голосувати", - сказав він, припустивши, що голоси за №5599 в першому читанні в залі, швидше за все, все ж знайдуться.

Поправочний " спам"

Як показує парламентська практика, прийняти законопроект у першому читанні – це часто і близько не половина справи. Документи, що зачіпають інтереси великих політичних і бізнесових гравців, потенційно можуть застопорити роботу Ради на тижні і навіть місяці.

Найяскравіший приклад – т.зв. "банківський" або "антиколомойський" законопроект, до другого читання якого було внесено понад 16 тисяч поправок. Їх послідовний розгляд, навіть в оперативному темпі, зайняв би кілька пленарних тижнів. Тоді довелося міняти регламент роботи ВР і передбачати особливу процедуру розгляду таких проектів, яка дозволяє впоратися з тисячами поправок за кілька днів або навіть швидше.

Співрозмовник видання в монобільшості визнає ризик поправочного "спаму" до другого читання законопроекту про олігархів. "У нас є формат спецпроцедури, хоча була джентльменська угода між керівниками фракцій, що вона буде застосовуватися тільки один раз. Але знову ж таки, якщо буде неадекватна кількість поправок, то треба буде про це подумати", – сказало джерело.

Інший співрозмовник спрогнозував, що багато поправок буде від фракцій ОТЗЖ і "Батьківщина". А крім вже апробованої "спецпроцедури" восени в "СН" можуть застосувати і інші методи. Наприклад, внести зміни в регламент, що обмежують загальний час виступів одного депутата за всіма внесеним ним поправкам. Або ж повернутися до ідеї єдного дня голосування на пленарному тижні, присвячуючи решту днів тільки обговоренню законопроектів. Але поки що, розповідає джерело видання, про це рано вести предметну розмову.

"Батьківщина" Юлії Тимошенко має інший погляд на те, як треба боротися з олігархами (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У пропрезидентській фракції розраховують на те, що зривати прийняття законопроекту про олігархів може бути невигідно з публічної точки зору – авторів сотень і тисяч поправок будуть звинувачувати в лобіюванні олігархічних інтересів. При цьому від самої ідеї підкоригувати законопроект до другого читання в монобільшості не відмовляються, сказала виданню заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

"Не думаю, що буде змінена архітектура закону, можливо, лише якісь техніко-юридичні виправлення. Наприклад, чому зустрічі з олігархами чиновникам треба вносити в декларацію, а дзвінок не треба", – сказала вона.

Розгляд законопроекту №5599 у другому читанні, за словами Кравчук, відбудеться вже восени. Очевидно, тоді в сесійній залі і розгорнеться основна боротьба.