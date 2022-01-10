UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Первый раунд переговоров США и России: о чем договорились

Автор: Наталья Скороход

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, как прошел первый раунд переговоров США и России. Как известно, 9 января в Женеве заместитель госсекретаря США Венди Р. Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Обе стороны обсудили двусторонние темы, которые будут обсуждаться в ходе внеочередной встречи в рамках Диалога о стратегической стабильности (SSD) 10 января.

Со стороны США подчеркнули позицию, что привержены международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать свои собственные союзы.

Также заместитель госсекретаря США подтвердила, что Соединенные Штаты будут приветствовать подлинный прогресс посредством дипломатии.

"Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией на SSD, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров", - говорится в сообщении.

Также известно, что обсуждение некоторых вопросов отложили до заседания Совета "Россия-НАТО" в Брюсселе 12 января и заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

Напомним, что переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве. 12 января пройдет заседание Совета РФ-НАТО в Брюсселе. А 13 января в Вене пройдет диалог с Евросоюзом, в частности с ОБСЕ.

Добавим, что США не ожидают больших результатов от переговоров с Россией. Об этом сообщил Блинкен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты Америки