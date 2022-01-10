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Перший раунд переговорів США і Росії: про що домовилися

Автор: Наталья Скороход

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, як пройшов перший раунд переговорів США і Росії. Як відомо, 9 січня в Женеві заступник держсекретаря США Венді р. Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Обидві сторони обговорили двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) 10 січня.

З боку США підкреслили позицію, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Також заступник держсекретаря США підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії.

"Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією на SSD, але не будуть обговорювати європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради "Росія-НАТО" в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.

Нагадаємо, що переговори Росії й США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві. 12 січня пройде засідання Ради РФ-НАТО в Брюсселі. А 13 січня у Відні пройде діалог з Євросоюзом, зокрема з ОБСЄ.

Додамо, що США не очікують великих результатів від переговорів з Росією. Про це повідомив Блінкен.

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