Перший раунд переговорів США і Росії: про що домовилися

Обидві сторони обговорили двосторонні теми, які будуть обговорюватися в ході позачергової зустрічі в рамках діалогу про стратегічну стабільність (SSD) 10 січня.

З боку США підкреслили позицію, що прихильні міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності й свободи суверенних націй вибирати свої власні союзи.

Також заступник держсекретаря США підтвердила, що Сполучені Штати вітатимуть справжній прогрес за допомогою дипломатії.

"Сполучені Штати обговорять певні двосторонні питання з Росією на SSD, але не будуть обговорювати європейську безпеку без наших європейських союзників і партнерів", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що обговорення деяких питань відклали до засідання Ради "Росія-НАТО" в Брюсселі 12 січня і засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня.