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На территории Украины не работает одна участковая комиссия, - ЦИК

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 11:34
На территории Украины не работает одна участковая комиссия, - ЦИК
Фото: Татьяна Слипачук (Виталий Носач/РБК-Украина)

Все остальные участки работают в штатном режиме

В ходе выборов президента Украины на территории Украины работают все участковые комиссии, кроме одной - в городе Измаил Одесской области. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

Слипачук отметила, что согласно информации, которая сейчас поступает от ОИК, на территории нашего государства работают все, за исключением одного участка, идет голосование", - сообщила Слипачук.

Она также сообщила, что через полчаса будет заседание ЦИК, где также будет разблокирована работа данного избирательного участка.

"К сожалению, как и на предыдущих выборах, у нас были проблемы в отношении использования штампа "выбыл". Даже, несмотря на то, что ЦИК неоднократно обращала внимание ОИК и УИК на недопустимость этого", - сообщила Слипачук.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве на выборах президента Украины 8 участков начали работу с опозданием.

Также сообщалось, что в Житомирской области на участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8 часов утра. Кроме того, было зафиксировано голосование избирателей без паспортов.

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