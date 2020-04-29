"Первый прецедент": Разумков предположил, когда ждать инициативу по спецпроцедуре для закона о банках

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что нардепы могут начать сбор подписей для рассмотрения закона о банках по спецпроцедуре после того, как появится таблица поправок. Об это он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Разумкова, так называемая особая процедура позволяет сильно сужать время рассмотрения законопроекта, поправки к которому, по мнению Рады, направлены на то, чтобы парализовать работу парламента.

По такой процедуре могут, в частности, рассмотреть закон о банках. На данный момент сбор подписей для применения такой процедуры пока в Раде не начался. По мнению Разумкова, "такая инициатива появится сразу же, как только будет готова таблица поправок".



"Инициируют это обычно народные депутаты, это будет первый прецедент. Закон только вступил в силу", - отметил он.

Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании в четверг Рада планирует рассмотреть начало специальной процедуры рассмотрения банковского законопроекта.

Напомним, в "Слуге народа" предположили, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.