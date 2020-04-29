"Перший прецедент": Разумков припустив, коли чекати ініціативу по спецпроцедурі для закону про банки

Голова Верховної ради Дмитро Разумков вважає, що нардепи можуть почати збір підписів для розгляду закону про банки за спецпроцедурою після того, як з'явиться таблиця поправок. Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Разумкова, так звана особлива процедура дозволяє сильно звужувати час розгляду законопроекту, поправки до якого, на думку Ради, спрямовані на те, щоб паралізувати роботу парламенту.

За такою процедурою можуть, зокрема, розглянути закон про банки. На даний момент збір підписів для застосування такої процедури поки в Раді не почався. На думку Разумкова, "така ініціатива з'явиться відразу ж, як тільки буде готова таблиця поправок".



"Ініціюють це зазвичай народні депутати, це буде перший прецедент. Закон тільки вступив в силу", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що на позачерговому засіданні в четвер Рада планує розглянути початок спеціальної процедури розгляду банківського законопроекту.

Нагадаємо, у "Слуги народу" припустили, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб вступив в силу закон про зміни до регламенту Верховної ради.