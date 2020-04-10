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Первый пациент с COVID-19 выздоровел в Тернопольской области

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 13:54
Первый пациент с COVID-19 выздоровел в Тернопольской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У мужчины была правосторонняя пневмония

От коронавируса в Тернопольской области выздоровел первый пациент. Об этом говорится в сообщении Тернопольской областной государственной администрации.

Сообщается, что по результатам лабораторных исследований, 10 апреля подтвержден факт первого выздоровления больного COVID-19.

"26-летний житель села Остров Тернопольского района заболел 19 марта. Мужчина был госпитализирован через неделю - 27 марта в Тернопольскую больницу скорой помощи с диагнозом: правосторонняя пневмония. У больного лабораторно подтвердили диагноз коронавирус", - отметила главный санитарный врач Тернопольской области Оксана Чайчук.

Также сообщается, что у мужчины была сопутствующая патология - сердечная недостаточностью. 8 и 9 апреля медики повторно сделали два теста, которые показали отсутствие в организме больного COVID-19. Мужчину уже выписали из больницы.

Напомним, ранее сообщалось, что Тернополь отказался от введения комендантского часа.

До этого стало известно, что в Виннице от коронавируса выздоровела 73-летняя пациентка. Всего в регионе заражение выявили в областном центре и в 16 из 27 районов.

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