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Перший пацієнт з COVID-19 одужав в Тернопільській області

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 13:54
Перший пацієнт з COVID-19 одужав в Тернопільській області
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У чоловіка була правобічна пневмонія

Від коронавірусу в Тернопільській області одужав перший пацієнт. Про це йдеться в повідомленні Тернопільської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що за результатами лабораторних досліджень, 10 квітня підтверджено факт першого одужання хворого на COVID-19.

"26-річний житель села Острів Тернопільського району захворів 19 березня. Чоловік був госпіталізований за тиждень - 27 березня до Тернопільської лікарні швидкої допомоги з діагнозом: правобічна пневмонія. У хворого лабораторно підтвердили діагноз коронавірус", - зазначила головний санітарний лікар Тернопільської області Оксана Чайчук.

Також повідомляється, що у чоловіка була супутня патологія - серцева недостатність. 8 і 9 квітня медики повторно зробили два тести, які показали відсутність в організмі хворого COVID-19. Чоловіка вже виписали з лікарні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Тернопіль відмовився від введення комендантської години.

До цього стало відомо, що у Вінниці від коронавірусу одужала 73-річна пацієнтка. Всього в регіоні зараження виявили в обласному центрі та у 16 з 27 районів.

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