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Первый в мире. Турция испытала дрон-сапер с лазерным оружием

Автор: Сергей Пышкин

В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием. В будущем он будет помогать саперам нейтрализовывать бомбы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Дрон получил название Eren.

Отмечается, что во время испытаний аппарат осуществлял успешные выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров.

Благодаря своему лазерному вооружению, дрон способен нейтрализовать взрывоопасные элементы и уничтожать бомбы, а также боеприпасы с определенной дистанции.

Максимальная высота полета апарта - 3 километра.

После завершения всех фаз испытаний Eren передадут на эксплуатацию вооруженным силам Турции.

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Турция