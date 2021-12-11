Первый в мире. Турция испытала дрон-сапер с лазерным оружием

В Турции испытали первый в мире дрон с лазерным оружием. В будущем он будет помогать саперам нейтрализовывать бомбы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.
Дрон получил название Eren.
Отмечается, что во время испытаний аппарат осуществлял успешные выстрелы с дистанции 500, 300 и 100 метров.
Благодаря своему лазерному вооружению, дрон способен нейтрализовать взрывоопасные элементы и уничтожать бомбы, а также боеприпасы с определенной дистанции.
Максимальная высота полета апарта - 3 километра.
После завершения всех фаз испытаний Eren передадут на эксплуатацию вооруженным силам Турции.