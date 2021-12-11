Перший у світі. Туреччина випробувала дрон-сапер з лазерною зброєю

У Туреччині випробували перший у світі дрон з лазерною зброєю. В майбутньому він допомагатиме саперам нейтралізовувати бомби.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Anadolu.
Дрон отримав назву Eren.
Зазначається, що під час випробувань апарат здійснював успішні постріли з дистанції 500, 300 й 100 метрів.
Завдяки своїй лазерній зброї, дрон здатний нейтралізувати вибухонебезпечні елементи та знищувати бомби й боєприпаси з певної дистанції.
Максимальна висота польоту апарату - 3 кілометри.
Після завершення усіх фаз випробувань Eren передадуть на експлуатацію збройним силам Туреччини.