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Как в первый месяц оккупации. Мэр Мелитополя сообщил о второй волне эвакуации

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (1news zp)
Автор: Елизавета Драбкина

На оккупированных территориях началась вторая волна эвакуации мирных жителей. В очереди на выезд уже вторую неделю стоит более тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

"Вторая волна идет сейчас. Уже вторую неделю в очереди на эвакуацию находится более тысячи человек. И это вторая волна. Она примерно такая же по интенсивности, как в первый месяц оккупации", - сказал он.

Федоров отметил, что третью волну эвакуации ожидают ближе к отопительному сезону. Он добавил, что на захваченных территориях, скорее всего, отопительный сезон не начнется.

"Сегодня нет газа, нет квалифицированных работников, которые могут подготовить город к отопительному сезону. И они (россияне - ред.) этим не занимаются, им наплевать на людей", - сказал мэр Мелитополя.

Напомним, вицепремьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозировала новую волну внутреннего перемещения с востока на запад накануне отопительного сезона.

Раньше она призвала жителей временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей максимально быстро эвакуироваться, чтобы ВСУ могли освобождать эти территории, не подвергая опасности гражданское население.

Кроме этого, вчера Федоров сообщал, что оккупанты захватили мощности Облэнерго в Мелитополе.

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Мелитопольэвакуация