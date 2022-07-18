ru ua
Пн, 18 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украине ждут новую волну внутренних переселенцев, - Верещук

Новина українською →
Киев, Понедельник 18 июля 2022 04:29
В Украине ждут новую волну внутренних переселенцев, - Верещук Фото: вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Артур Родивилов

Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне.

По ее словам, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

В связи с этим жители будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрированы только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц. На деле же речь идет о почти 7 млн человек, указала она.

Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беженцы
NEWS
Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову
Зеленский назвал причину решения по Венедиктовой и Баканову
DAILY
Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Генерал армии США Марк Арнольд: Украина может победить Россию в течение года