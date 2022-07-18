В Украине ждут новую волну внутренних переселенцев, - Верещук

Новая волна внутреннего перемещения с востока на запад Украины прогнозируется накануне отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера по вопросам реинтеграции Ирины Верещук на телемарафоне .

По ее словам, Запорожская область и город Энергодар в ее северо-западной части фактически отрезаны от газоснабжения, и восстановить его пока нет возможности.

В связи с этим жители будут вынуждены уезжать и искать убежище на западе Украины.

Верещук добавила, что зарегистрированы только 4,5 млн внутренне перемещенных лиц. На деле же речь идет о почти 7 млн человек, указала она.

Напомним, ранее Верещук рассказала, что делать переселенцам, которых выселяют из мест временного размещения.

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