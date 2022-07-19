ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як у перший місяць окупації. Мер Мелітополя повідомив про другу хвилю евакуації

Новость на русском →
Вівторок 19 липня 2022 16:26
Як у перший місяць окупації. Мер Мелітополя повідомив про другу хвилю евакуації Фото: мер Мелітополя Іван Федоров (1news zp)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації мирних мешканців. У черзі на виїзд вже другий тиждень стоїть понад тисяча людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебуває понад тисяча людей. І це друга хвиля. Вона приблизно така сама за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - сказав він.

Федоров зазначив, що третю хвилю евакуації очікують ближче до опалювального сезону. Він додав, що на захоплених територіях, скоріше за все, опалювальний сезон не розпочнеться.

"Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих працівників, котрі можуть підготувати місто до опалювального сезону. І вони (росіяни - ред.) цим не займаються, їм начхати на людей", - сказав мер Мелітополя.

Нагадаємо, віцепрем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук прогнозувала нову хвилю внутрішнього переміщення зі сходу на захід напередодні опалювального сезону.

Раніше вона закликала мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей максимально швидко евакуюватись, аби ЗСУ могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.

Окрім цього, вчора Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності Обленерго в Мелітополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь евакуація
NEWS
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
Зеленський провів кадрові зміни в СБУ
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ