Як у перший місяць окупації. Мер Мелітополя повідомив про другу хвилю евакуації
На окупованих територіях розпочалася друга хвиля евакуації мирних мешканців. У черзі на виїзд вже другий тиждень стоїть понад тисяча людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.
"Друга хвиля йде зараз. Вже другий тиждень у черзі на евакуацію перебуває понад тисяча людей. І це друга хвиля. Вона приблизно така сама за інтенсивністю, як у перший місяць окупації", - сказав він.
Федоров зазначив, що третю хвилю евакуації очікують ближче до опалювального сезону. Він додав, що на захоплених територіях, скоріше за все, опалювальний сезон не розпочнеться.
"Сьогодні немає газу, немає кваліфікованих працівників, котрі можуть підготувати місто до опалювального сезону. І вони (росіяни - ред.) цим не займаються, їм начхати на людей", - сказав мер Мелітополя.
Нагадаємо, віцепрем'єр з питань реінтеграції Ірина Верещук прогнозувала нову хвилю внутрішнього переміщення зі сходу на захід напередодні опалювального сезону.
Раніше вона закликала мешканців тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей максимально швидко евакуюватись, аби ЗСУ могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку цивільне населення.
Окрім цього, вчора Федоров повідомляв, що окупанти захопили потужності Обленерго в Мелітополі.
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