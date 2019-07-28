Перший Хресний хід ПЦУ: головне

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хресний хід очолить митрополит ПЦУ Єпіфаній

Хресний хід ПЦУ проходить у Києві 28 липня, в День хрещення Русі. Всі подробиці заходу, що відбувається в столиці, а також фото та відео ходи паломників - на РБК-Україна.

Перший Хресний хід ПЦУ: програма заходів

Православний Хресний хід традиційно приурочений до свята Хрещення Русі. У 2019 році відзначається 1031-а річниця великої події для віруючих.

Традиція хресних ходів почалася ще з витоків християнства, а першим вважають хід киян до річки Почайни, де князь Володимир здійснив масове хрещення.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Для Православної церкви України Хресний хід стане першим після отримання автокефалії. Святкування розпочнеться 28 липня о 08:30 з Божественної літургії в Софійському соборі. Проведе службу митрополит ПЦУ Єпіфаній.

З 10:30 паломники пройдуть Хресною ходою від храму Софії Київської до пам'ятника князю Володимиру за таким маршрутом: Софійський Собор - Володимирський проїзд - вулиця Трьохсвятительська - парк Володимирська гірка. Хода завершиться молебнем біля пам'ятника Володимиру Хрестителю.

З нагоди святкування Хрещення Русі Вселенський патріарх Варфоломій благословив передачу ПЦУ мощей апостола Андрія Первозванного, частини Древа Хреста Господнього і освяченої води Влахерненського храму Богородиці. Ці святині будуть знаходитися в Софії Київській під час літургії, а потім їх пронесуть Хресним ходом на Володимирську гірку.

Де обмежать рух транспорту

У зв'язку з проведенням Хресної ходи ПЦУ, 28 липня в Києві перекриють рух усіх видів транспорту Володимирським проїздом (від Софійської до Михайлівської площі). Обмежувальні заходи будуть діяти з 11:00 до 13:30.

Безпеку заходу в столиці забезпечуватимуть всі підрозділи поліції, а також поліція діалогу, вибухотехніки, кінологи, спецназівці. У прес-службі Національної поліції повідомили, що під час Хресної ходи в цьому році очікується близько 20 тис. учасників.

Як відзначають День хрещення Русі в УПЦ і УПЦ КП

Хресний хід до свята проводять також Українська православна церква (Московського патріархату) та Українська православна церква Київського патріархату.

Урочиста хода паломників УПЦ МП від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври відбулася вдень 27 липня. Після чого почалося всенічне бдіння, а 28 липня о 09:00 запланована літургія митрополита УПЦ Онуфрія біля Успенського собору Києво-Печерської Лаври.

УПЦ КП проведе літургію і Хресний хід 28 липня на території Володимирського собору. Службу о 07:00 і о 10:00 проведе Патріарх Київський Філарет, а о 12:00 віруючі пройдуть Хресним ходом навколо храму.

Як проходив Хресний хід у минулому році

1030-ту річницю хрещення Русі відзначили без серйозних порушень. Порядок забезпечували 5 тис. поліцейських, кілька вулиць столиці були перекриті.

Фото: Хресний хід у 2018 році (РБК-Україна)

Хресний хід УПЦ КП розпочався 28 липня 2018 року з молитви за єдину помісну Православну церкву. Потім паломники пройшли від Володимирського кафедрального собору до Володимирської гірки. В урочистостях УПЦ КП брав участь Петро Порошенко.

Українська православна церква Московського патріархату провела Хресний хід від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври днем ​​раніше (27 липня 2018 року). Під час ходи правоохоронці затримали кількох людей, які намагалися перешкодити руху колони віруючих.