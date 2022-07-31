Первый караван с украинским зерном прибудет в Стамбул уже 3 августа, - турецкие СМИ

Первый караван с украинским зерном может прибыть в порт Стамбула уже 3 августа. После этого продовольствие отправится в Сомали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk .

По данным издания, караван будет состоять из 16 судов. Первой остановкой будет Стамбул. Корабли будут отслеживаться беспилотниками и спутниками.

Ожидается, что первое вывезенное из Украины зерно отправится в страны Африки, в частности в Сомали. Путь туда, по прогнозам ООН, займет около полутора месяца.