Первый гражданский экипаж SpaceX летит в космос: трансляция
Фото: первый гражданский экипаж SpaceX летит в космос (twitter.com/inspiration4x)
Сегодня ночью SpaceX начнет миссию Inspiration4. Запуск ракеты запланирован на 03:05 по киевскому времени.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию миссии.
Первая гражданская космическая миссия начнется в 03:05 по киевскому времени.
Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что SpaceX представила экипаж миссии Inspiration4.
Также РБК-Украина раскрывало подробности первой гражданской космической миссии.