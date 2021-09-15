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Первый гражданский экипаж SpaceX летит в космос: трансляция

Новина українською →
США , Среда 15 сентября 2021 23:00
Первый гражданский экипаж SpaceX летит в космос: трансляция Фото: первый гражданский экипаж SpaceX летит в космос (twitter.com/inspiration4x)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня ночью SpaceX начнет миссию Inspiration4. Запуск ракеты запланирован на 03:05 по киевскому времени.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию миссии.

Первая гражданская космическая миссия начнется в 03:05 по киевскому времени.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что SpaceX представила экипаж миссии Inspiration4.

Также РБК-Украина раскрывало подробности первой гражданской космической миссии.

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