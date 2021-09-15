Перший цивільний екіпаж SpaceX летить в космос: трансляція
Фото: перший цивільний екіпаж SpaceX летить в космос (twitter.com/inspiration4x)
Сьогодні вночі, компанія SpaceX розпочне місію Inspiration4. Запуск ракети заплановано на 03:05 за київським часом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію місії.
Перша цивільна космічна місія розпочнеться о 03:05 за київським часом.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що SpaceX представила екіпаж місії Inspiration4.
Також РБК-Україна розкривало подробиці першої цивільної космічної місії.