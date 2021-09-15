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Перший цивільний екіпаж SpaceX летить в космос: трансляція

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США , Середа 15 вересня 2021 23:00
Перший цивільний екіпаж SpaceX летить в космос: трансляція Фото: перший цивільний екіпаж SpaceX летить в космос (twitter.com/inspiration4x)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні вночі, компанія SpaceX розпочне місію Inspiration4. Запуск ракети заплановано на 03:05 за київським часом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію місії.

Перша цивільна космічна місія розпочнеться о 03:05 за київським часом.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що SpaceX представила екіпаж місії Inspiration4.

Також РБК-Україна розкривало подробиці першої цивільної космічної місії.

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